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  1. Prenses tüketti...

Kusursuz değiliz!

Kusursuz değiliz!
Ünlü model Kendall Jenner, 'deki sivilceli görüntüsüyle gündem oldu. Ne yaptıysa aknelerini kapatamayan 22 yaşındaki model, "Benimle alay edenlere sesleniyorum; hiçbirimiz kusursuz değiliz" çıkışı yaptı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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