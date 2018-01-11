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Kliplendi

Kliplendi
Altay, 2018'e hızlı giriş yaptı. Sanatçı, 'Kalp Gözüm' şarkısını önceki gün kliplendirdi. , kendisini yalnız bırakmayan eşi için de "Gülsüm, hayatıma eşlik ediyor" dedi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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