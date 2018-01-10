Yeni hobisi lego

YaseminÖzilhan,yeni hobisiyleçocukluğunadöndü. 32yaşındaki 2çocuk annesisosyetikgüzel, sonzamanlardalego ile arabayapmayamerak sardı.
Eşi İzzetÖzilhan'dan yardım alan YaseminHanım, önceki gün instagram'dapaylaştığı bir arabayı 3 buçuksaatte bitirdiğini söyledi. Özilhan,"Lego stres atmaya iyi geliyor"diyerek arkadaşlarına da tavsiyedebulunmuş.
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