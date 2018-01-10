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Yeni hobisi lego

Yeni hobisi lego
Yasemin Özilhan, yeni hobisiyle çocukluğuna döndü. 32 yaşındaki 2 çocuk annesi sosyetik güzel, son zamanlarda lego ile araba yapmaya merak sardı.


Eşi İzzet Özilhan'dan yardım alan Yasemin Hanım, önceki gün instagram'da paylaştığı bir arabayı 3 buçuk saatte bitirdiğini söyledi. Özilhan, "Lego stres atmaya iyi geliyor" diyerek arkadaşlarına da tavsiyede bulunmuş.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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