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nde mert sürpriz

Yaş gününde mert sürpriz
Rus model Irina Shayk, 6 Ocak'taki nde Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın sürpriziyle havalara uçtu. Alaş, güzel modeli 32. doğum gününde Maldivler'e götürdü.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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