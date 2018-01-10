Tarikat vetosu

Geçtiğimiz geceki 75. Altın Küre Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında şimdiki eşi Keith Urban'dan olan çocuklarına teşekkür eden Nicole Kidman, eski eşi Tom Cruise ile evliyken evlat edindiği çocuklarından hiç bahsetmedi. Bunun nedeni ise Kidman'ın ayrıldığı, eski eşinin ise halen üyesi olduğu Scientology isimli tarikat çıktı. Tarikatın üst düzey yetkilileri, güzel aktrise Connor ve Isabella isimli çocuklarıylagörüşme yasağı getirdi.
Nicole Kidman'ı tehdit eden tarikat üyeleri, güzel aktrisi "Boşanmasonrasıbabalarıylakalıp Scientologytarikatı üyesi olançocuklarınla görüşürsen,seks kasetlerini yayınlarız" diye tehdit etti. Kidman da çocuklarıyla görüşmeyi kesti.
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