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Murat kral oldu

Murat kral oldu
Murat Evgin'in müziklerine imza attığı tarihsel dizi 'Myths&Monsters' ABD, Kanada ve İngiltere'de yayına girdi. Evgin, önceki gün de moda fotoğrafçısı Nurhan Artar'ın objektifine poz verdi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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