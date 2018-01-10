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Mama zamanı

Mama zamanı
Eylül 2017'de eşi Fırat Parlak'la oğlu Ali Çınar'ı kucağına alan Burcu Kara, bebeğinin beslenmesi için anne sütünden şaşmıyor. Güzel oyuncu, önceki gün minik oğlunu emzirirken eşi de onu fotoğrafladı. Oyuncunun "Babamızın gözünden bizim evin halleri" notuyla paylaştığı kare binlerce beğeni aldı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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