Özellikle metro istasyonları ve tren raylarında görülen farelerden ABD'liler muzdarip… ABD'nin en büyük kentlerinden biri olan 8 milyon 400 bin nüfuslu New York'taki 2 milyon fareden kurtulmak için yetkililer geçtiğimiz yıl 32 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı.
Fareli New York!
Özellikle metro istasyonları ve tren raylarında görülen farelerden ABD'liler muzdarip… ABD'nin en büyük kentlerinden biri olan 8 milyon 400 bin nüfuslu New York'taki 2 milyon fareden kurtulmak için yetkililer geçtiğimiz yıl 32 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı.
Etiketler: Didem Soydan , New York , ABD
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.