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Fareli !

Fareli New York!
Mankenlik kariyerine ABD'de devam eden Didem Soydan, önceki gün Manhattan sokaklarında gezerken bir posta kutusunun üzerinde "Haydi! New York'u temiz ve faresiz yapalım" yazısını gördü. Güzel manken, yetkililerin yaptığı çağrıyı instagram'da paylaştı. Ünlü manken paylaşımına da "Oldu! Şehri farelerden beraber temizleyelim! İstersen arta kalan zamanda evinize temizliğe geliriz. Koskoca ülkesin hâlâ fare falan" notu düştü.


Özellikle metro istasyonları ve tren raylarında görülen farelerden 'liler muzdarip… ABD'nin en büyük kentlerinden biri olan 8 milyon 400 bin nüfuslu New York'taki 2 milyon fareden kurtulmak için yetkililer geçtiğimiz yıl 32 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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