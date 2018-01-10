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  1. Miami buluşması
  2. Gençlerle aynı sahnede

zamanı

Deliha zamanı
Gupse Özay'ın 12 Ocak'ta vizyona gireceği ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Deliha 2', hayattaki şansını bu sefer aşçılıktan yana kullanan Deliha'nın hikayesini anlatıyor... Özay'ın filmde özellikle aşure yapmaya çalışırken sergilediği haller, seyirciye kahkaha attıracak...
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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