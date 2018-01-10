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Bennu’nun Bali modeli

Bennu’nun Bali modeli
Oğullarıyla 2 yıl önce 'nın Bali Adası'na yerleşen Bennu Gerede, boş durmuyor. Eğitimle masaj terapisti olan sosyetik fotoğrafçı, kendi mesleğini de ihmal etmiyor. Keşif amaçlı gezilere çıkan Gerede, Balili yerlilerin sanatsal fotoğraflarını çekiyor. Sosyetik güzel, bu fotoğrafları İstanbul'da sergilemeyi düşünüyor.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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