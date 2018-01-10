Ünlü komedyen, sudan çıkar çıkmaz aşkına el sallarken güzel oyuncu da havalara zıplayıp mutluluğunu gözler önüne serdi. Ayrı ayrı çekilen fotoğraflarını instagram'da paylaşan ikiliden Bozbey'in mutlu hali, "Ata'nın aşkı havalara uçurdu" dedirtti.
Ata uçurdu
Demirer, termometrenin 13 dereceyi gösterdiği Bozcaada’da dalış yapıp aşkı için balık tuttu.
Ünlü komedyen, sudan çıkar çıkmaz aşkına el sallarken güzel oyuncu da havalara zıplayıp mutluluğunu gözler önüne serdi. Ayrı ayrı çekilen fotoğraflarını instagram'da paylaşan ikiliden Bozbey'in mutlu hali, "Ata'nın aşkı havalara uçurdu" dedirtti.
Etiketler: ata demirer , Alara Bozbey
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Gazete
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