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Ata uçurdu

Demirer, termometrenin 13 dereceyi gösterdiği Bozcaada’da dalış yapıp aşkı için balık tuttu.

Ata uçurdu
Yeni yıla aşkla başlayan Ata Demirer'le Alara Bozbey, Bozcaada'da tatil yapıyor. 3 yıl önce kısa süre aşk yaşayıp geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelen ikili çok mutlu. Demirer, önceki gün Ege'de dalış yaparken sevgilisi de onu kıyıdan seyretti.


Ünlü komedyen, sudan çıkar çıkmaz aşkına el sallarken güzel oyuncu da havalara zıplayıp mutluluğunu gözler önüne serdi. Ayrı ayrı çekilen fotoğraflarını instagram'da paylaşan ikiliden Bozbey'in mutlu hali, "Ata'nın aşkı havalara uçurdu" dedirtti.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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