Akıllı telefonlar çıktı. Annelik teknolojik bir hal aldı. "Terli terli soğuk su içme evladım" nasihatları, yerini "Yavrum rahat dur da kadraja gir" sözlerine bıraktı. Ancak ailelerin sosyal medya çılgınlığı bu kez bir evlada takıldı. İtalya'nın başkenti Roma'da 16 yaşındaki bir genç, rızası olmaksızın sosyal medyadan fotoğraflarını yayınlayan annesine dava açtı. Mahkeme, çocuğun kişilik haklarının korunması amacıyla annenin şikayete konu olan paylaşımları silmesi gerektiğini açıkladı. Hatta annenin mahkeme kararına uymazsa ya da gelecekte yeni fotoğraflar yayımlarsa oğluna 10 bin euro tazminat ödemesi kararlaştırıldı. İtalya'da geçen Eylül ayında da Mantova kentinde bir mahkemede benzer bir karar alınmıştı.
Nurgül Yeşilçay, sosyal medya bağımlısı olan ve bunun için çocuklarını kullanan ailelere Twitter'dan tepki gösterdi. "Telefonu yavaşça yere bırak dostum" dedi.
'TELEFONU YAVAŞÇA BIRAK'
İşte İtalya'daki bu kararlar Türkiye'den de destek aldı. Ünlü sanatçı Nurgül Yeşilçay, mahkeme kararlarını doğru bulup sosyal medya tutkunu annelere sert çıktı. Twitter'daki hesabında şu mesajı yazdı: "Çocuklarının fikirlerine değer vermeyen, onun dünyasını küçümseyen ana babalar! Çocuklar hayattan intikam alma, küçük dünyanızı büyütme aracı değildir. Şimdi o elindeki telefonu yavaşça yere bırak dostum." Bu arada İtalya'daki kararın haberleşme programı WhatsApp'ı da kapsadığı vurgulandı. Zira WhatsApp profilinde çocuklarının fotoğrafını kullanması da suç sayıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.