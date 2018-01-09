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Teftiş zamanı

Teftiş zamanı
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün Vadistanbul AVM'deydi. Önce bir davete katılan Özilhan, daha sonra ise kendi tasarımlarının satışının yapıldığı İpekyol mağazasını ziyaret etti. Mağazayı teftiş eden Özilhan, satıştan memnundu.
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