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Messi’den 'eş'siz kare

Messi’den eşsiz kare
Dünyanın en gözde futbolcularından Lionel Messi, sosyal medyadaki paylaşımıyla olay oldu. Arjantinli yıldız, şimdilerde 3. bebeğine hamile olan eşi Antonella Roccuzzo'nun şiş karnının üzerinde bardak taşırken çektiği bu fotoğrafını paylaştı.
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