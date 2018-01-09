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Gurur pozu

Gurur pozu
Nesrin Cavadzade, önceki akşam Küçük Çiftlik Park'taydı. Azeri asıllı güzel oyuncu, hayranlarının kendisi için yaptırıp İstanbul sokaklarına astığı afiş ve çıkartmaların eline ulaştığında da çok duygulandığını söyledi.





Doğan SAVAŞ
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