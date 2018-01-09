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Bitmeyen yaz

Sosyete, şimdilerde hava sıcaklığı 27 derece olan Tulum’a akın etti. , aşkıyla çıktığı tatil için geceliği 2 bin 500 dolar olan süper lüks bir villa kiraladı

Bitmeyen yaz
Türkiye, yavaş yavaş soğuk havanın etkisi altına girerken sosyetik isimler için yaz bir türlü bitmiyor. Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, Önder Bekensir ve Şeyma Subaşı gibi isimler kışın ortasında yaz mevsimini yaşamak için geçtiğimiz gün soluğu Meksika'nın gözde tatil ve eğlence beldesi Tulum'da aldı. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Quantina Roo eyaletine bağlı bölgede deniz ve güneşin keyfini çıkaran sosyetikler, akşamları da doyasıya eğleniyor.


HAFTALIK 67 BİN...
Tulum'daki imrendiren tatillerinin en renkli anlarını sosyal medyadan paylaşan , 4 aylık sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile çıktığı aşk tatili için de yine kesenin ağzını açtı. Ünlü işadamı, 1 haftalık tatili için geceliği 2 bin 500 dolarlık (yaklaşık 9 bin 500 TL) lüks bir villa kiraladı.


HACI KESENİN AĞZINI AÇTI
3 yatak odalı ve havuzlu villada aşkıyla birlikte kalan Sabancı, sevgilisinin elini cebine attırmayarak da bonkörlüğünü konuşturdu…
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