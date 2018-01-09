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Ayrılmaz ikili

Ayrılmaz ikili
Sıla ile Erol Evgin, geçtiğimiz akşam birlikte sahne aldı. Şarkılarıyla konukları mest eden ikili, Evgin'in 'Ateşle Oynama' parçasına yaptıkları düetle de kulakların pasını sildi. Ünlü sanatçılar, konser sonunda 2 bin kişi tarafından ayakta alkışlandı.
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