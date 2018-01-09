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Anlamlı yemin

Anlamlı yemin
Rol aldığı 'Ayla' filmiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken İsmail Hacıoğlu, eşi Duygu Hacıoğlu ve kızları Yemin'le ebebek dergisine poz verdi. Hacıoğlu, "Yemin'in gelişiyle hayatımız tamamlandı. Babalık inanılmaz" diye konuştu...
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