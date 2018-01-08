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Yüz numara selfie

Yüz numara selfie
Instagram'da son günlerde hızla yaygınlaşan yeni akım, görenleri şaşkınlığa uğrattı. Tuvalette selfie çekip takipçileri ile paylaşan kadınlar, internet modasının sınırlarını aştı. Tuvalet selfilerini çeken kadınlar arasında, Hırvat ve Rusların ilk sırada olduğu ortaya çıktı.
Etiketler:
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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maho maho

CONCORD TR90 TUŞLİ TELEFON KULLANIN KURTULUN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 08.01.2018 12:50
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