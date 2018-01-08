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sanatçı

Mülteci sanatçı
Suriye'de bir kampında 1993 yılında dünyaya gelen , ailesiyle birlikte 1995'te Yeni Zelanda'ya göçmen olarak kabul edildi. Burada müzik eğitimi aldı. Yeni Zelanda Başbakanı'nın da katıldığı bir etkinlikte şarkı söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Şimdi de ABD'de eğitim alırken kendini gösterdi. Yapımcılardan film teklifi geldi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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