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MOİ sahne çıkarması

MOİ sahne çıkarması
Mall of İstanbul'da bulunan MOİ Sahne, her yıl gerçekleştirdiği konser serisinin startını veriyor. Başarılı sanatçıların yer alacağı konserler 19 Ocak'ta Murat Dalkılıç ile başlıyor. Etkinlikte Gülşen, Berkay, Hande Yener ve Fettah Can da sevenleriyle buluşacak.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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