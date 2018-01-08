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Like jesti

Like jesti
Önceki gün düzenlenen bir törende ödüle layık görülen Hande Erçel'in başarısına aşkı Murat Dalkılıç kayıtsız kalmadı. Popçu, aşkının önceki gün ödülüyle verdiği pozu beğenip sevgilisine jest yaptı. Erçel'in paylaşımını ilk kez beğenen popçu, dikkatli takipçilerinden kaçamadı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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