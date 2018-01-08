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Kapüşon tedbiri

Kapüşon tedbiri
Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsur, önceki gün Harbiye'de objektiflere takıldı. Tanınmamak için kapüşonuyla önlem alan oyuncu, kendisine yöneltilen soruları da "Acil bir işim var. Çok geç kaldım" diyerek geri çevirdi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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