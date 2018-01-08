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Güzel reklam

Güzel reklam
Aşkı Berk Suyabatmaz ile şu sıralar Yeni Zelanda'da olan , tatilde işlerini ihmal etmiyor. Güzel sunucu, yakın dostu Merve Göknar İnal ile kurduğu 'Biondina' markasının spor kıyafetleriyle çektiği kareyi önceki gün instagram'da paylaştı. Esmersoy, markasının reklamını da yaptı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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