Güzel reklam

;
18 / 4
14 / 1
11 / 0
-3 / -10
10 / 0
12 / 1
11 / -1
22 / 11
-5 / -16
12 / 4
17 / 6
13 / 0
17 / 2
13 / -3
7 / -5
12 / 2
10 / -2
2 / -7
13 / -2
13 / -1
17 / 4
15 / 6
9 / -2
8 / -2
16 / 4
14 / -2
17 / 1
10 / 3
12 / -3
11 / -2
0 / -14
10 / 0
16 / 1
14 / 7
8 / -2
8 / -3
16 / 2
12 / -3
12 / -3
14 / 6
17 / 9
15 / 4
13 / 0
11 / -1
0 / -13
8 / -2
10 / -1
9 / -1
12 / 6
10 / -2
16 / 5
17 / 7
10 / 0
13 / -1
13 / 0
15 / 3
11 / 5
17 / 8
17 / 1
7 / -2
9 / -1
10 / -1
14 / 5
17 / 5
15 / 6
18 / 6
16 / 9
12 / 3
14 / 6
4 / -3
17 / 4
11 / 2
13 / 5
8 / -1
14 / 8
11 / -1
14 / 1
6 / -6
13 / 6
8 / -2
15 / 10
Aşkı Berk Suyabatmaz ile şu sıralar Yeni Zelanda'da olan Burcu Esmersoy, tatilde işlerini ihmal etmiyor. Güzel sunucu, yakın dostu Merve Göknar İnal ile kurduğu 'Biondina' markasının spor kıyafetleriyle çektiği kareyi önceki gün instagram'da paylaştı. Esmersoy, markasının reklamını da yaptı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.