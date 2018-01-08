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Güzel asistanlar

Güzel asistanlar
Ünlü mankenler Ece Gürsel ile Şenay Akay, önceki gün Hilltown AVM'deki bir etkinlikteydi. İkili, etkinlikte dünyaca ünlü İngiliz parfümor Mark Buxton'a asistanlık yaptı. Koku tasarlayan Gürsel "Yıllardır aynı parfümü kullanırım. İnsanlar beni kokumdan tanıyor" dedi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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