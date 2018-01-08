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Çocuk ruhlu Gonca

Çocuk ruhlu Gonca
Oyuncu Gonca Vuslateri, çocukluğuna geri döndü. 31 yaşındaki oyuncu, önceki gün saçlarını çam ağacı şeklinde toplayıp böyle poz verdi. Küçük çocukların saçları için kullanılan model, oyuncuya yakıştırıldı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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