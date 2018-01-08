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007 Özge Bond

, Phuket’e tatile giden sevgilisi ’ü adım adım takip ediyor

007 Özge Bond
Yakın dostlar Murat Dalkılıç'la Burak Yamantürk, önceki gün soluğu Tayland'ın ünlü adası Phuket'te aldı. Dizi çekimleri devam eden sevgililerini bırakıp yurt dışına giden ikiliden Yamantürk'e aşkı Özge Özpirinçci şakayla karışık gözdağı verdi. Oyuncu, ikilinin uçağının rotasını flightradar uygulamasıyla takip etti.



Güzel oyuncu, ekran görüntüsünü de instagram'da paylaştı. "Gözüm üstünüzde gençler" notu düşen Özpirinçci, paylaşımına Yamantürk ile Dalkılıç'ı etiketlemeyi ihmal etmedi. Bu hareketiyle güldüren oyuncunun 3 buçuk yıllık aşkını adım adım takip etmesi de "007 Özge Bond" esprisi yaptırdı.


Aşkı Hande Erçel'i İstanbul'da bırakan popçu, Phuket'te böyle dalış yaptı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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