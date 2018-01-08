007 Özge Bond

Yakın dostlar MuratDalkılıç'la Burak Yamantürk,önceki gün soluğu Tayland'ın ünlüadası Phuket'te aldı. Dizi çekimleridevam eden sevgililerini bırakıp yurtdışına giden ikiliden Yamantürk'eaşkı Özge Özpirinçci şakaylakarışık gözdağı verdi. Oyuncu,ikilinin uçağının rotasını flightradaruygulamasıyla takip etti.
Güzel oyuncu, ekrangörüntüsünü de instagram'dapaylaştı. "Gözüm üstünüzdegençler" notu düşen Özpirinçci,paylaşımına Yamantürk ileDalkılıç'ı etiketlemeyi ihmaletmedi. Bu hareketiyle güldürenoyuncunun 3 buçuk yıllık aşkınıadım adım takip etmesi de "007Özge Bond" esprisi yaptırdı.
Aşkı Hande Erçel'i İstanbul'da bırakan popçu, Phuket'te böyle dalış yaptı.
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