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Sakal sorunu

Sakal sorunu
Halit Ergenç, önceki gün Akmerkez'de alışverişteydi. Yıllardır sakalları uzun olan Ergenç, "Bu benim isteğim değil. İş neyi gerektirirse onu yapıyorum" dedi.



Halil ÇİLİNGİR
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