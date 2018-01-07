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Mega buluşma

Mega buluşma
Hayranlarının dört gözle baba olmasını beklediği Tarkan, önceki gün Hakan Ural'ın kızı Gisela ile buluştu. Megastar ile sevimli miniğin bu karesi, sosyal medyada olay yarattı. Hayranları ünlü şarkıcıya, "Sana babalık da çok yakışacak" şeklinde yorumlar yağdırdı...
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