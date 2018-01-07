Kriz aşıldı

Evlilikleri üzerinde 1 aydır kara bulutlar dolaşan Mustafa ileEmina Sandal'dan güzel haber… Emina Hanım ile kayınvalidesinin sürtüşmesinin evliliğe de yansıdığı ve çiftin boşanmanın eşiğinegeldiği öne sürülmüştü. Ancak ünlü çift, 9 yıllık evliliklerineikinci bir şans verdi.
ÇOCUKLAR İÇİN...
İkili, dün oğulları Yavuz veYaman'ın veli toplasına katıldı. Çift, barıştıklarını instagram'da duyurdu. Musti, paylaşımına "Abikardeş,bizi veli toplantısındagururlandırdı" notu düşüp eşini etiketledi. Emina'nın çocuklarıyla okuldan yaptığı paylaşımına Musti'yi etiketlememesi ise dikkat çekti. Geçtiğimiz ay imalı paylaşımlarıyla kırgınlığını belli eden Sırp şarkıcının bu hareketi "Musti, Emina'nıngönlünü tamalamamış" dedirtti.
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