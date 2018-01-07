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Kriz aşıldı

Yaklaşık 1 aydır evliliklerinde kriz olan Sandal çifti, sorunları aştı. Emina ile , önceki gün çocuklarının veli toplantısına birlikte gitti

Kriz aşıldı
Evlilikleri üzerinde 1 aydır kara bulutlar dolaşan Mustafa ile Emina Sandal'dan güzel haber… Emina Hanım ile kayınvalidesinin sürtüşmesinin evliliğe de yansıdığı ve çiftin boşanmanın eşiğine geldiği öne sürülmüştü. Ancak ünlü çift, 9 yıllık evliliklerine ikinci bir şans verdi.


ÇOCUKLAR İÇİN...
İkili, dün oğulları Yavuz ve Yaman'ın veli toplasına katıldı. Çift, barıştıklarını instagram'da duyurdu. Musti, paylaşımına "Abikardeş, bizi veli toplantısında gururlandırdı" notu düşüp eşini etiketledi. Emina'nın çocuklarıyla okuldan yaptığı paylaşımına Musti'yi etiketlememesi ise dikkat çekti. Geçtiğimiz ay imalı paylaşımlarıyla kırgınlığını belli eden Sırp şarkıcının bu hareketi "Musti, Emina'nın gönlünü tam alamamış" dedirtti.
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