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Kıbrıs sevinci

Kıbrıs sevinci
Popçu Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel'den olan oğullarıyla önceki gün ilk kez yurt dışına çıktı. Kuzey ve Uzay'ı alıp Kıbrıs'a giden şarkıcı, havalimanında çocuklarıyla çektiği kareyi de instagram'da paylaştı. 'a takipçilerinden "Mutluluğunuz daim olsun. İyi tatiller" yorumları geldi...
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