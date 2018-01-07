 ;
Yol Durumu
  1. Kürkle taş attı
  2. Süslü Melisa

Diva kızardı

Ersoy, önceki gece ’ın eşi Pınar Hanım’la da tanıştı.

Diva kızardı
Yeni albümünde Tarkan'la 'Ümit Hırsızı' şarkısına düet yapan Bülent Ersoy'un çalışmaları son hızla devam ediyor. Önceki akşam Megastar'la Ulus'taki stüdyoda bir araya gelen Diva'nın keyfi yerindeydi. Stüdyodan gece yarısı ayrılan Ersoy'un VIP aracına binerken objektiflere yansıyan bu görüntüsü "Her daim şık Diva" dedirtti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar