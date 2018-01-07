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Bir masalı

ile balayında Kapadokya’ya geleceği iddia edilen , tam bir aşığı çıktı. ’li güzel, kendisine ait seyahat blog’unda ’a övgüler yağdırdı...

Bir İstanbul masalı
İngiliz Kraliyet Ailesi'ne girmek için gün sayan Meghan Markle, Türkiye tutkunu çıktı. ile nişanlanarak tüm dünya gündemine yerleşen 'li oyuncunun, Kapadokya aşkı The Sun'ın haberiyle gün yüzüne çıkmıştı.


2015 YILINDA GELMİŞ...
'nin en yüksek tirajlı gazetesi, "Daha önce gittiği Kapadokya'ya hayran kalan Meghan Markle, balayı için Türkiye'yi tercih edebilir" demişti. Prenses adayının ülkemizde hayran olduğu tek yerin Kapadokya olmadığı ise kendi hazırladığı 'thetig. com' adresli siteyle ortaya çıktı. Meghan Markle, 'da da takip edilebilen sitesinde 2015'te İstanbul'a gittiğini yazdı. seyahatine dair paylaşımlar yapan prenses adayı, Kapalıçarşı'dan baharat ile halı alışverişi yaptığını ve herkesin mutlaka İstanbul'a gitmesi gerektiğini de belirtti.
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