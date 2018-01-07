Bir İstanbul masalı

İngiliz Kraliyet Ailesi'negirmek için gün sayan MeghanMarkle, Türkiye tutkunu çıktı.Prens Harry ile nişanlanarak tümdünya gündemine yerleşen ABD'lioyuncunun, Kapadokya aşkı TheSun'ın haberiyle gün yüzüne çıkmıştı.
2015 YILINDA GELMİŞ... İngiltere'nin en yüksek tirajlıgazetesi, "Daha önce gittiği Kapadokya'yahayran kalan Meghan Markle, balayı içinTürkiye'yi tercih edebilir" demişti. Prensesadayının ülkemizde hayran olduğu tek yerinKapadokya olmadığı ise kendi hazırladığı 'thetig.com' adresli siteyle ortaya çıktı. MeghanMarkle, Instagram'da da takip edilebilen sitesinde2015'te İstanbul'a gittiğini yazdı. İstanbulseyahatine dair paylaşımlar yapan prenses adayı,Kapalıçarşı'dan baharat ile halı alışverişi yaptığını ve herkesinmutlaka İstanbul'a gitmesi gerektiğini de belirtti.
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