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Belgrad çıkarması

Belgrad çıkarması
Sosyetik rallici Can Çelebi ile aşkı doludizgin devam eden İvana Sert, sevgilisini önceki gün memleketine götürdü. Müstakbel görümcesi Aslı Çelebi ile eşi Uğur Bayraktar'ı da geziye davet eden ikoncan, beraberindekilere rehberlik yaptı.
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