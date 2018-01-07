Otel yetkililerini atlattığını düşünen Suden, faka bastı. Bangkoklu otel yetkilileri, Biricik Suden'e "Ne yaptığını biliyoruz!" dercesine yazılı uyarıda bulundu. "Sadece 1 tane içtim. Günü ve saati nasıl tespit edildi anlamadım" diyen Suden'e "Olur böyle vakalar Bangkoklu yetkililer yakalar" esprileri yapıldı.
Bangkok’ta suçüstü
Biricik Suden’e Bangkok’ta ‘Ne yaptığını biliyoruz!’ mesajı. 600 dolarlık otel odasında gizlice sigara içen sosyetik modacı, yetkililerden suçüstü yakalandığına dair e-mail aldı
Otel yetkililerini atlattığını düşünen Suden, faka bastı. Bangkoklu otel yetkilileri, Biricik Suden'e "Ne yaptığını biliyoruz!" dercesine yazılı uyarıda bulundu. "Sadece 1 tane içtim. Günü ve saati nasıl tespit edildi anlamadım" diyen Suden'e "Olur böyle vakalar Bangkoklu yetkililer yakalar" esprileri yapıldı.
Etiketler: Biricik Suden
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Gazete
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