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Bangkok’ta suçüstü

’e Bangkok’ta ‘Ne yaptığını biliyoruz!’ mesajı. 600 dolarlık otel odasında gizlice sigara içen sosyetik modacı, yetkililerden suçüstü yakalandığına dair e-mail aldı

Bangkok’ta suçüstü
Sosyetik tasarımcı Biricik Suden, "Kural tanımaz Türkler işbaşında" esprileri yaptırdı. Suden, Uzakdoğu dövüş sporu Muay Thai'yi ustalarından öğrenmek için önceki hafta Tayland'a gitti. Mandarin Oriental Bangkok'un geceliği 600 dolarlık odasında kalan Suden, 4 Ocak sabahı lobiye inmeye üşenince balkonda sigara içti.


Otel yetkililerini atlattığını düşünen Suden, faka bastı. Bangkoklu otel yetkilileri, 'e "Ne yaptığını biliyoruz!" dercesine yazılı uyarıda bulundu. "Sadece 1 tane içtim. Günü ve saati nasıl tespit edildi anlamadım" diyen Suden'e "Olur böyle vakalar Bangkoklu yetkililer yakalar" esprileri yapıldı.
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