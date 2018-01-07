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Arif v polemik

Her filmi polemik yaratan , gişeye hem başarıyla hem de kavgayla girdi! Şarkıcı , ‘Arif V 216’ için ‘İzlediğim en kötü film’ deyince filmin oyuncusu ’den yanıt geldi: ‘IBAN’ını ver, paranı geri gönderelim!’

Arif v polemik
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif V 216'nın geçtiğimiz gün gösterime girmesiyle komediseverler sinema salonlarına akın etti. Filmi izleyenler arasında şarkıcı Ayça Tekindor da vardı. Tekindor, Twitter'da film için "Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film. Gerçekten şaşırdım" deyince filmin oyuncusu Zafer Algöz'ün tepkisiyle karşılaştı. Usta oyuncu, Tekindor'a Twitter'da "IBAN numaranı gönder, paranı geri verelim" diye çıkıştı.


'KALİTESİZ' İMASI!
Güzel şarkıcıdan da yanıt gecikmedi: "Bu tür olaylardan uzak durmak için Bodrum'a yerleştim, emekli oldum. Bir filme 'Muhtemelen hayatımda gördüğüm en kötü film' dediğim için (ki öyle) böyle bir cevap veriliyorsa, güler geçer, yaşına saygımdan susarım. Herkes, kalitesini belli eder. Burada sinema bileti ucuz. Zamanımı geri veremeyeceğine göre de bu işi uzatmam."




ESKİ AŞKTAN DESTEK
Yılmaz'a eski aşkı 'dan şöyle destek geldi: "Aynı sektörden insanlar bunu yapmamalı. Bu sektör, Türk sinema sektörü ve bu filmde çok fazla insanın emeği var."



Doğan SAVAŞ
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