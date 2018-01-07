Arif v polemik

Her filmi polemik yaratan Cem Yılmaz, gişeye hem başarıyla hem de kavgayla girdi! Şarkıcı Ayça Tekindor, ‘Arif V 216’ için ‘İzlediğim en kötü film’ deyince filmin oyuncusu Zafer Algöz’den yanıt geldi: ‘IBAN’ını ver, paranı geri gönderelim!’
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif V 216'nın geçtiğimiz gün gösterime girmesiyle komediseverler sinema salonlarına akın etti. Filmi izleyenler arasında şarkıcı Ayça Tekindor da vardı. Tekindor, Twitter'da film için "Muhtemelenhayatımda izlediğim enkötü film. Gerçektenşaşırdım" deyince filmin oyuncusu Zafer Algöz'üntepkisiyle karşılaştı. Usta oyuncu, Tekindor'a Twitter'da "IBAN numaranı gönder,paranı geri verelim" diye çıkıştı.
'KALİTESİZ' İMASI!
Güzel şarkıcıdan da yanıt gecikmedi: "Bu türolaylardan uzak durmakiçin Bodrum'a yerleştim,emekli oldum. Bir filme 'Muhtemelen hayatımda gördüğüm en kötü film' dediğim için (ki öyle) böylebir cevap veriliyorsa, gülergeçer, yaşına saygımdansusarım. Herkes, kalitesinibelli eder. Burada sinemabileti ucuz. Zamanımıgeri veremeyeceğinegöre de bu işiuzatmam."
ESKİ AŞKTAN DESTEK
Yılmaz'a eski aşkı Deniz Akkaya'dan şöyle destek geldi: "Aynı sektörden insanlar bunu yapmamalı. Bu sektör, Türk sinema sektörü ve bu filmde çok fazla insanın emeği var."
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