Ana-kız gezinti

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Pınar Altuğ, önceki gün kızı Su ile Akmerkez'de görüntülendi. İşlerinden kızına da vakit ayırmayı başardığını söyleyen Altuğ, "Her şeyden önce ailem gelir, onlara her zaman vakit ayırabilirim" dedi.
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