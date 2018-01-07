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Ana-kız gezinti

Ana-kız gezinti
Pınar Altuğ, önceki gün kızı Su ile Akmerkez'de görüntülendi. İşlerinden kızına da vakit ayırmayı başardığını söyleyen Altuğ, "Her şeyden önce ailem gelir, onlara her zaman vakit ayırabilirim" dedi.
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