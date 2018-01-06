Zengin kız fakir oğlan

Geçtiğimiz yıla olaylı boşanma davasıyla damga vuran Petra Ecclestone, yine babasını üzecek! Formula 1'in milyarder patronu Bernie Ecclestone'in kızı, önceki akşam yeni aşkı Sam Palmer ile görüntülendi. Ancak damat adayının satış danışmanı olması ve yüklü servetinin olmaması babasınını şimdiden endişelendirdi...