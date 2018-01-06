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Yurtta aşk

Genç popçu , ’da top koşturan Cenk Şahin’le aşkını önceki gün sosyal medyada ilan etti

Yurtta aşk
Pop müziğin başarılı ismi Tuğba Yurt, özel hayatındaki 'gizlilik' kuralını sonunda bozdu. Bir süredir Almanya'nın FC St. Pauli takımında top koşturan Enver Cenk Şahin ile birlikte olan güzel popçu, genç futbolcuyla aşkını önceki gün ilan etti.



Kendisinden 7 yaş küçük Cenk Şahin'le mutluluk pozunu instagram'da paylaşan 30 yaşındaki popçu, bu karenin altına "İyi ki geldin" notu düştü. Belçika doğumlu olan , futbolcu sevgilisi için de bir süredir sık sık soluğu Almanya'da alıyor.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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