Yurtta aşk

Pop müziğin başarılı ismi Tuğba Yurt, özel hayatındaki 'gizlilik' kuralını sonunda bozdu. Bir süredir Almanya'nın FC St. Pauli takımında top koşturan Enver Cenk Şahin ile birlikte olan güzel popçu, genç futbolcuyla aşkını önceki gün ilan etti.
Kendisinden 7 yaş küçük Cenk Şahin'le mutluluk pozunu instagram'da paylaşan 30yaşındaki popçu, bu karenin altına "İyi ki geldin" notu düştü. Belçika doğumlu olan Tuğba Yurt, futbolcu sevgilisi için de bir süredir sık sıksoluğu Almanya'da alıyor.
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