Uslanmaz Erdem

Çapkınlıklarıyla sık sık gündem olan müzisyen Erdem Kınay, önceki gece de kural bozmadı. Geçtiğimiz aylarda Faslı şarkıcı Hind ile yakalanan müzisyen, eşiSinem Kınay'ın gönlünüalmayı başarmıştı. Ancak Erdem Kınay, akıllanmamışolacak ki önceki gece Cihangir Adana İl Sınırı isimli mekanda yine Faslışarkıcıyla birlikteydi.
Faslı şarkıcı Hindile objektiflereyakalanan ErdemKınay, objektiflereböyle yakalandı
Gözlerden uzakolmak için ağaçlarınarasındaki masaya oturan Erdem Kınay, yine de yakayı ele verdi. Kınay, flaşların patlamasıyla şok yaşadı. Ünlü aranjör, hemen telefonasarılıp fotoğraflarınsilinmesi için seferber oldu. Bu çabasında başarılı olamayan Erdem Kınay'ın son çapkınlığı üzerine gözler eşine çevrildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.