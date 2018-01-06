 ;
Yol Durumu
  1. Fransa büyüledi
  2. Kralı sildi!

Uslanmaz Erdem

Uslanmaz Erdem
Çapkınlıklarıyla sık sık gündem olan müzisyen Erdem Kınay, önceki gece de kural bozmadı. Geçtiğimiz aylarda Faslı şarkıcı Hind ile yakalanan müzisyen, eşi Sinem Kınay'ın gönlünü almayı başarmıştı. Ancak , akıllanmamış olacak ki önceki gece Cihangir Adana İl Sınırı isimli mekanda yine Faslı şarkıcıyla birlikteydi.


Faslı şarkıcı Hind ile objektiflere yakalanan Erdem Kınay, objektiflere böyle yakalandı

Gözlerden uzak olmak için ağaçların arasındaki masaya oturan Erdem Kınay, yine de yakayı ele verdi. Kınay, flaşların patlamasıyla şok yaşadı. Ünlü aranjör, hemen telefona sarılıp fotoğrafların silinmesi için seferber oldu. Bu çabasında başarılı olamayan Erdem Kınay'ın son çapkınlığı üzerine gözler eşine çevrildi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar