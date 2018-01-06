Sportif dostluk

Ebru Şallı'dan boşandıktan sonra kendisini spora adayan Harun Tan'dan, Demet Şener'e destek geldi. Yaptığı yoga hareketleriyle şaşırtan Harun Tan, kendisi gibi yoga yaparken bir fotoğrafını instagram'da paylaşan Şener'i tebrik etti. Güzel sunucu da "Sağol Harun'cuğum amasenin eline su dökemem" cevabı verdi.
2 çocuk annesi olmasınarağmen düzgün fiziğiyledikkat çeken 40 yaşındakiDemet Şener, düzenliolarak spor yapıyor.
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