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Sportif dostluk

Sportif dostluk
Ebru Şallı'dan boşandıktan sonra kendisini spora adayan Harun Tan'dan, Demet Şener'e destek geldi. Yaptığı yoga hareketleriyle şaşırtan Harun Tan, kendisi gibi yoga yaparken bir fotoğrafını instagram'da paylaşan Şener'i tebrik etti. Güzel sunucu da "Sağol Harun'cuğum ama senin eline su dökemem" cevabı verdi.


2 çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken 40 yaşındaki Demet Şener, düzenli olarak spor yapıyor.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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