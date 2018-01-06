Sosyete çiftliği!

ÜNLÜ işadamı Adil Benardete'nin eşi Beyhan Benardete golf sporu denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri. Girdiği her alanda başarılarıyla dikkat çeken Beyhan Benardete, çok ilginç bir çiftlik kurdu. Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir arazi satın alan Benardete, California solucanı yetiştirmeye başladı. Bilimsel sınıflandırmada omurgasız hayvanlar sınıfında halkalı solucanlar sınıfına ait 8 türden biri olan California solucanı, gübre konusunda eşsiz. Milyon dolarlar kazanmak yerine yetiştirdiği solucanları köylülere çok düşük fiyattan vereceğini belirten Beyhan Benardete, yurt dışına satmayı düşünmediğini söyledi. Sosyetenin son dönemdeki çiftlik merakı Yasemin Kozaoğlu'nun annesi Neslihan Kozanoğlu ile başladı. Neslihan ve Ahmet Kozanoğlu çiftinin Polonezköy'de bir çiftliği varr. Çift burada büyükbaş hayvancılık ve organik tarım yapıyor. Organik tarım çalışmalarına 22 yıl önce başladığını söyleyen Kozanoğlu, "İnsanlar henüz organikle ekolojik arasındaki farkı bilmiyordu. Başarılı olduğuma da inanıyorum. Talebelerim başarıyla bitirdiler. Hala organik tarım ve ürünler yetiştirmeye devam ediyorum. İki yıl önce de büyükbaş hayvan besiciliği yapmaya başladım" dedi.