Sinema keyfi

Her hafta sinemada en az 1 film seyreden Deniz Akkaya, bu kez farklı bir deneyim yaşadı. Kızı Ayşe ile birlikte İstinyePark'taki yataklı sinemaya giden Akkaya, "Müthiş rahatlık, bayıldım" dedi.
Her hafta sinemada en az 1 film seyreden Deniz Akkaya, bu kez farklı bir deneyim yaşadı. Kızı Ayşe ile birlikte İstinyePark'taki yataklı sinemaya giden Akkaya, "Müthiş rahatlık, bayıldım" dedi.
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