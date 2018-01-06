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Korku gecesi!

Korku gecesi!
Süreyya Yalçın ve eşi Ozan Baran, korkudan zevk alıyor. Önceki gece Nişantaşı Sess çıkışı görüntülenen sosyetik güzel ve eşi sabaha karşı Kadıköy'de bir korku evine giderek kural bozmadı. gecelerinde koruma ordusuyla gezen Süreyya Yalçın, geçtiğimiz haftalarda da gece kulübü çıkışı bir korku evine gitmişti.

Doğan SAVAŞ
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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