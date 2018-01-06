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büyüledi

Fransa büyüledi
Güzel oyuncu Burcu Kara, yılbaşı tatili için gittiği Fransa'ya bir kez daha hayran kaldı. Strazburg şehrindeki tarihi binaları gezen Kara, yönetmen eşi Fırat Parlak'ın objektifine verdiği bu kareyi de instagram'da paylaştı. , paylaşımında 'ya da övgü yağdırdı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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