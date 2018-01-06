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Diva yeşillendi

Diva yeşillendi
Geçtiğimiz aralık ayında 'Ümit Hırsızı' şarkısının okumalarına başlayan Tarkan ve Bülent Ersoy, önceki gece Ozan Çolakoğlu'nun Ulus'taki stüdyosunda buluştu. Çıkışta yorgun görünen Bülent Ersoy, farklı tarzını yine konuşturdu. Diva, çantası, gözlüğü ve eşarpıyla yeşillere bürünmüştü.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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