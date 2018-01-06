Dikkat Elif geliyor!

TÜRK asıllı Avusturyalı model Elif Aksu, geçtiğimiz yıla damgasını vurmuştu! 25 yaşındaki modelin şöhret olmasını sağlayan olay ise filmleri aratmayacak cinsten... Elif Aksu, geçtiğimiz yaz İbiza'da tatil yaptığı sırada sevgilisinin 560 bin dolarlık Ferrari'siyle kaza yaptı. Kazadan sonra İbizahavvalanından sevgilisinin özeljetiyle kaçmaya çalışan Aksu, tutuklandı. Kefaletle serbest kalan model, hızlı yaşantısına geri döndü. bu skandalın başta İngiliz olmak üzere tüm dünya basınında geniş yer bulmasının ardından sosyal medyadaki takipçi sayısı bir anda artan Elif Aksu'dan özellikleİstanbullular'ı tedirgin edecekbir haber geldi! Twitter hesabından Türkçe'sini ilerletmeye karar verdiğini açıklayan güzel model, "2018 yılında Türkiye'ye dahasık gidip burada modellik veoyunculuk yapmayı planlıyorum" diyerek endişe yarattı!
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