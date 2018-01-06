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Dikkat Elif geliyor!

Geçtiğimiz yaz İbiza’da kaza yapıp Ferrari parçalayan Türk asıllı model , ‘2018’de sık sık ’deyim’ dedi

Dikkat Elif geliyor!
TÜRK asıllı Avusturyalı model Elif Aksu, geçtiğimiz yıla damgasını vurmuştu! 25 yaşındaki modelin şöhret olmasını sağlayan olay ise filmleri aratmayacak cinsten... , geçtiğimiz yaz İbiza'da tatil yaptığı sırada sevgilisinin 560 bin dolarlık Ferrari'siyle kaza yaptı. Kazadan sonra İbiza havvalanından sevgilisinin özel jetiyle kaçmaya çalışan Aksu, tutuklandı. Kefaletle serbest kalan model, hızlı yaşantısına geri döndü. bu skandalın başta İngiliz olmak üzere tüm dünya basınında geniş yer bulmasının ardından sosyal medyadaki takipçi sayısı bir anda artan Elif Aksu'dan özellikle İstanbullular'ı tedirgin edecek bir haber geldi! Twitter hesabından Türkçe'sini ilerletmeye karar verdiğini açıklayan güzel model, "2018 yılında Türkiye'ye daha sık gidip burada modellik ve oyunculuk yapmayı planlıyorum" diyerek endişe yarattı!
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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