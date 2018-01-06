 ;
Yol Durumu
  1. Anasının kızı Yade
  2. Sinema keyfi

Deniz’in sanat aşkı

Deniz’in sanat aşkı
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Deniz Çakır, önceki akşam Zorlu PSM'deydi. 'Arzu Tramvayı' adlı oyunu izlemeye geldiğini söyleyen güzel oyuncu, tiyatro keyfi öncesi de kısa bir alışveriş turu yaptı.
Etiketler:
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar