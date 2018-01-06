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Bitmeyen tatili var

Bitmeyen tatili var
Güzel stil danışmanı Ece Sükan, gezmelere doyamıyor. Geçtiğimiz ay gittiği Londra'dan İbiza'ya geçen Sükan, buradaki tatiline tam gaz devam ediyor. Paylaşımlarıyla herkesi imrendiren Sükan'a "Bayan gezgin" yorumları yapıldı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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