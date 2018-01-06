Aslıhan şişt

Yıldız futbolcu Arda Turan'la yaşadığı yılan hikayesine dönen aşkla gündem olan Aslıhan Doğan, önceki gün verdiği bu pozla sosyal medyaya damga vurdu. Sosyetik güzelin şiş dudakları, botoks dedikodularını çıkardı. Aslıhan Doğan için sosyal medyada "Arda'nın evliliğe yanaşmaması yüzünden Aslıhan iyice şişti" esprileri de yapıldı.